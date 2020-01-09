Роспотребнадзор напомнил туристам о вспышке пневмонии в КНР

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Роспотребнадзор напоминает туристам о вспышке пневмонии в Китае. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

В ведомстве пояснили, что местные китайские СМИ сообщают о зарегистрированных 59 случаях заболевания пневмонией вирусной этиологии в городе Ухань провинции Хубэю. При этом у 15 заболевших выявлен новый вид короновируса.

Отмечается, что все заболевшие сейчас проходят курс лечения в изоляционном помещении, их болезнь протекает в легкой и средней степени тяжести, летальных исходов не зарегистрировано. Ситуация остается на контроле Роспотребнадзора.

"В связи с предстоящим празднованием китайского Нового года 25 января 2020 года и сопровождающими его выходными днями 24–30 января ожидается увеличение количества внутренних и международных поездок в КНР. Роспотребнадзор просит учитывать данную информацию при планировании поездок", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что пострадавших объединяет то, что большинство работают на городском рынке морепродуктов. Больные жалуются на лихорадку, некоторые испытывают сложности с дыханием. В Роспотребнадзоре уточнили, что данный рынок уже закрыт.

Тем временем в Ухань приехали эксперты Государственного комитета по вопросам здравоохранения Китая для наблюдения за вирусом.

