Лекарство от волчанки успешно прошло испытания

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Новый препарат для лечения системной красной волчанки успешно прошел испытания. Скоро он поступит в продажу, сообщает News.ru.

В ходе исследований добровольцам, страдающим волчанкой, вводили 300 миллиграммов анифролумаба внутривенно каждые четыре недели в течение 48 часов. Через 52 недели у большинства пациентов наблюдалось улучшение.

Волчанка – это аутоиммунное заболевание, от которого в мире страдает несколько миллионов человек. Оно считается неизлечимым, о точных причинах его возникновения неизвестно.

Суть заболевания заключается в том, что иммунная система человека воспринимает собственные клетки как чужеродные и атакует их.

Ранее специалистам отделения ревматологии городской клинической больницы № 4 удалось спасти пациентку с красной волчанкой, поразившей почти все ее органы.

Пациентку доставили в больницу с подозрением на воспаление легких. Назначенная терапия дала положительный результат, но вскоре у женщины началась двухсторонняя пневмония.