Столичные врачи спасли пациентку с волчанкой, поразившей почти все органы

Поделиться в социальных сетях:
Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Специалистам отделения ревматологии городской клинической больницы №4 удалось спасти пациентку с красной волчанкой, поразившей почти все ее органы. Об этом Агентству "Москва" рассказали в пресс-службе столичного Депздрава.
По словам врачей, красная волчанка входит в число сложнейших аутоиммунных заболеваний. Более того, у женщины эта опасная болезнь приняла самое тяжелое течение, затронув практически все органы и системы: кожу, легкие, почки, суставы, печень. "Кроме того перечень диагнозов дополнял миокардит, васкулит, лихорадка, лимфаденопатия, гепатоспленомегалия, гематологические и иммунологические нарушения", – отметили в пресс-службе ведомства.
Пациентку доставили в больницу с подозрением на воспаление легких. Назначенная терапия дала положительный результат, но вскоре у женщины началась двухсторонняя пневмония.
За жизнь пациентки боролись почти две недели. Из-за новых тяжелых диагнозов, включая абсцесс левого легкого с прорывом в плевральную полость, лечение "требовало точной и индивидуальной корректировки доз препаратов, чередования их комбинаций, а также коллегиального подхода", подчеркнули специалисты. Уточняется, что в лечении участвовали ревматологи, анестезиологи-реаниматологи, пульмонологи и торакальные хирурги.
В настоящее время состояние москвички стабилизировалось, угроза ее жизни миновала, сообщили в департаменте. Женщина принимает необходимые препараты и находится под наблюдением медиков.
Ранее столичные врачи вылечили девочку с глубоким химическим ожогом. Ребенок получил травму во время прогулки. Сопровождающий поставил в коляску бутылку чистящего средства с плохо завинченной крышкой. Жидкость пролилась, и девочка получил химические ожоги второй и третьей степени площадью 3 процента. Специалисты по лечению ожогов – комбустиологи – решили обойтись без операции и использовать атравматичные сетки, не позволяющие ране кровоточить. Кожный покров удалось полностью восстановить. Маленькую пациентку выписали домой спустя три недели.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: