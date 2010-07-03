Столичные врачи спасли пациентку с волчанкой, поразившей почти все органы

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Специалистам отделения ревматологии городской клинической больницы №4 удалось спасти пациентку с красной волчанкой, поразившей почти все ее органы. Об этом Агентству "Москва" рассказали в пресс-службе столичного Депздрава.

По словам врачей, красная волчанка входит в число сложнейших аутоиммунных заболеваний. Более того, у женщины эта опасная болезнь приняла самое тяжелое течение, затронув практически все органы и системы: кожу, легкие, почки, суставы, печень. "Кроме того перечень диагнозов дополнял миокардит, васкулит, лихорадка, лимфаденопатия, гепатоспленомегалия, гематологические и иммунологические нарушения", – отметили в пресс-службе ведомства.

Пациентку доставили в больницу с подозрением на воспаление легких. Назначенная терапия дала положительный результат, но вскоре у женщины началась двухсторонняя пневмония.

За жизнь пациентки боролись почти две недели. Из-за новых тяжелых диагнозов, включая абсцесс левого легкого с прорывом в плевральную полость, лечение "требовало точной и индивидуальной корректировки доз препаратов, чередования их комбинаций, а также коллегиального подхода", подчеркнули специалисты. Уточняется, что в лечении участвовали ревматологи, анестезиологи-реаниматологи, пульмонологи и торакальные хирурги.

В настоящее время состояние москвички стабилизировалось, угроза ее жизни миновала, сообщили в департаменте. Женщина принимает необходимые препараты и находится под наблюдением медиков.

Ранее столичные врачи вылечили девочку с глубоким химическим ожогом. Ребенок получил травму во время прогулки. Сопровождающий поставил в коляску бутылку чистящего средства с плохо завинченной крышкой. Жидкость пролилась, и девочка получил химические ожоги второй и третьей степени площадью 3 процента. Специалисты по лечению ожогов – комбустиологи – решили обойтись без операции и использовать атравматичные сетки, не позволяющие ране кровоточить. Кожный покров удалось полностью восстановить. Маленькую пациентку выписали домой спустя три недели.

