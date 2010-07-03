Столичные врачи вылечили девочку с глубоким химическим ожогом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Врачи детской городской клинической больницы № 9 имени Сперанского вылечили девочку, получившую глубокий ожог ягодицы из-за попавшего на кожу чистящего средства, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

Ожог ребенок получил во время прогулки. Сопровождающий поставил бутылку с плохо завинченной крышкой в коляску – за спину девочки. Жидкость пролилась, и ребенок получил химические ожоги второй и третьей степени площадью 3% на левой ягодице.

Комбустиологи (специалисты по лечению ожогов) решили обойтись без хирургического вмешательства, используя атравматичные сетки, которые не дают ране кровоточить и не причиняют боль при смене повязок.

Затем были использованы некролитические повязки, чтобы ускорить процесс отторжения омертвевшей ткани, а также коллоидные – они создают влажную среду, способствуют быстрому заживлению раны.

Завершилось лечение физиотерапией. Кожный покров удалось полностью восстановить. Пациентку выписали домой спустя три недели.

Девочка продолжит наблюдаться амбулаторно у реабилитологов, поскольку на месте ожога сформировался рубец. Он появляется, если ожоговая рана заживает больше 12 дней.

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