Московские врачи спасли новорожденную девочку со сложным пороком сердца

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Врачи Морозовской детской городской клинической больницы спасли новорожденную девочку с тетрадой Фалло, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента здравоохранения.

"Новорожденная девочка поступила в Морозовскую детскую больницу с подозрением на сложный врожденный порок сердца – тетрада Фалло. В ходе обследования диагноз подтвердился", – говорится в сообщении.

Также врачи обнаружили у нее врожденное отсутствие клапана легочной артерии и атрезию устья левой легочной артерии.

"Для поддержки функционирования Боталового протока врачи выполнили эндоваскулярное стентирование – через бедренную вену без вскрытия грудной клетки", – отметили в пресс-службе Депздрава.

Уточняется, что с пациенткой рентгенохирурги работали около двух часов.

По словам хирурга отделения экстренной кардиохирургии и интервенциональной кардиологии Морозовской ДГКБ Манолиса Пурсанова, когда ребенок оказался в операционной, артериальный проток уже не функционировал.

"Я обратил внимание, что от протока осталась только маленькая культя. Поэтому мы приняли решение открыть уже заращенный Боталов проток. Технически это одна из самых сложных операций, и, учитывая вес новорожденной – всего около 2,5 килограмма, задача стояла непростая", – рассказал Пурсанов.

После хирургических манипуляций кровоснабжение всего легкого было сохранено.

Новорожденную уже выписали из больницы, она находится в стабильном состоянии.

В начале июля столичные хирурги спасли двухгодовалого ребенка, который проглотил две монеты. Операцию провели специалисты из детской городской клинической больницы № 9 имени Сперанского. Монеты номиналом 1 и 5 рублей слиплись между собой в пищеводе. Предметы удалось извлечь специальным инструментом после эзофагоскопии. Медики отмечают, что монеты были извлечены вовремя и никаких осложнений у ребенка нет.

