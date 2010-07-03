В Москве впервые в мире успешно выполнили пересадку легких и печени ребенку

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александр Авилов

Первую в мире успешную одновременную пересадку легких и печени выполнили врачи Научного медицинского исследовательского центра (НМИЦ) имени академика Шумакова в Москве, сообщает ТАСС.

Операцию провели 9-летнему ребенку с муковисцидозом. О ней на пресс-конференции рассказал глава НМИЦ, главный внештатный специалист по трансплантологии Минздрава РФ Сергей Готье.

Он отметил, что была проведена первая успешная комбинированная трансплантация фактически трех органов, поскольку легких у человека два.

Ранее в НИИ скорой помощи имени Склифосовского успешно провели шунтирование сосудов головного мозга по методике bonnet bypass. Всего в мире было не больше 20 таких операций.