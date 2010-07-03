Нейрохирурги из Склифа провели операцию по уникальной методике

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

В НИИ скорой помощи имени Склифосовского успешно провели шунтирование сосудов головного мозга по методике bonnet bypass. Всего в мире было не больше 20 таких операций. В России она выполняется впервые. Об этом достижении сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Впервые такую операцию выполнил ведущий американский нейрохирург, основоположник современной сосудистой нейрохирургии Роберт Спецлер. Ее особенность в том, что два сосуда соединяются шунтом, протяженным через голову. Это требуется, когда головной мозг лишается одной из основных кровоснабжающих артерий.

"Подобная ситуация может произойти при тяжелом поражении одной из общих сонных артерий атеросклерозом или же при операциях по удалению опухолей основания черепа, требующих намеренного выключения из кровотока сонной артерии. Такие сложные вмешательства мы имеем возможность проводить благодаря профессионализму наших специалистов, постоянному обмену опытом с зарубежными коллегами и, конечно, высокотехнологичному оборудованию, которым располагает институт", – пояснил директор НИИ Сергей Петриков.

Он подчеркнул, что в дальнейшем институт будет продолжать проводить такие операции при необходимости. Чтобы шунт, соединяющий артерии, был в определенном месте, нейрохирурги с помощью высокоскоростного бора высверливают костный канал в черепе. Затем с помощью микроскопа они делают самую сложную часть операции – сшивают сосуды.

Перед операцией врачи используют нейронавигационную установку, которая позволяет спроецировать основные сосуды, снабжающие головной мозг, на кожу человека. Благодаря этому снижается травматичность операционного доступа и сокращается время вмешательства.

Ранее сообщалось, что на базе НИИ скорой помощи имени Склифосовского открылась школа восстановления после инсульта.