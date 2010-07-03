В НИИ Склифосовского откроется школа восстановления после инсульта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

Школа восстановления после инсульта откроется на базе НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Первое занятие состоится 28 марта в 16:30, посетить его могут все желающие, предварительная запись не требуется, сообщает Агентство "Москва".

На занятиях врачи расскажут, что такое реабилитация, из каких этапов она состоит, с какими трудностями может столкнуться пациент и как их наиболее эффективно преодолеть. Ведущие специалисты "Склифа" ответят на вопросы и объяснят, на что необходимо обратить внимание у пациента после перенесенного инсульта.

Школа восстановления после инсульта станет регулярной, расписание занятий будет публиковаться в календаре дней открытых дверей "Входите, открыто!" департамента здравоохранения Москвы. Узнать подробности о школе можно в соцсетях НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

В феврале при НИИ скорой помощи имени Склифосовского открылась бесплатная школа для пациентов с нарушенной функцией глотания после инсульта. "Школа дисфагии" начала работу на базе отделения неврологии.