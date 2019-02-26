Бесплатную школу открыли для москвичей с нарушением глотания после инсульта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Бесплатную школу создали в Москве для пациентов с нарушенной функцией глотания после инсульта. Она открылась при НИИ скорой помощи имени Склифосовского, сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.
Как уточнили в ведомстве, "Школа дисфагии" начала работу на базе отделения неврологии. Там проводят занятия для пациентов с нарушениями функции глотания. "Именно с такой проблемой сталкиваются 80% пациентов, перенесших инсульт", – пояснили специалисты.
По словам директора НИИ Сергея Петрикова, в отделении неврологии удалось создать все условия для реабилитации пациентов после инсульта. "Разработан мультидисциплинарный подход для восстановления утраченных функций у больных", – цитирует главу больницы Агентство "Москва". Как подчеркнул Петриков, "наши врачи делают все для того, чтобы пациент смог как можно скорее вернуться к привычному образу жизни".
Медики напомнили, что нарушение функции глотания может привести к такому опасному осложнению, как пневмония. В "Школе дисфагии" ведущие неврологи, логопеды и психологи НИИ имени Склифосовского объяснят пациентам и их родным, как восстановить функцию глотания и как правильно кормить пациента с дисфагией.
Ранее Росстат сообщил, что чаще всего причиной смерти мужчин в России становятся болезни системы кровообращения: инфаркт миокарда и инсульт. В частности, в 2017 году от этих заболеваний умерли 102 тысячи мужчин в возрасте от 16 до 59 лет.
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