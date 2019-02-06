Почти 6 тысяч пациентов с инсультами получили помощь в НИИ имени Склифосовского

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В НИИ скорой помощи имени Склифосовского за пять лет помощь получили почти 6 тысяч пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения. Об этом сообщается на сайте департамента здравоохранения столицы.

Неврологическое отделение на 30 мест начало свою работу в феврале 2014 года. Здесь не только оказывают экстренную медицинскую помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, но и ежедневно трудятся над разработкой и совершенствованием методов диагностики и лечения больных с острыми нарушениями кровообращения.

С первых суток нахождения пациента в отделении с ним начинают работу нейропсихологи, логопеды, специалисты по лечебной физкультуре и физиотерапевты. Комплекс восстановительных мероприятий включает двигательную реабилитацию с помощью роботизированного оборудования и специальных тренажеров, физиотерапевтическую реабилитацию, нейропсихологическую реабилитацию и терапию, направленную на преодоление нарушений речи, внимания и мышления.

Региональный сосудистый центр НИИ СП имени Н.В. Склифосовского

В прошлом году НИИ скорой помощи имени Склифосовского отметил 95-летие с момента своего создания. Сейчас это крупнейший в стране центр экстренной медицины, где ежегодно помощь получают около 70 тысяч человек. Также в 2018 году в медучреждении опробовали пилотный проект: внедрили новый стандарт работы приемного отделения. Он подразумевает принцип "врач к пациенту" (вместо устаревшего "пациент к врачу"). Теперь специалисты приходят к пациентам после их поступления в приемное отделение и проводят необходимые обследования.

В 2019 году на территории НИИ скорой помощи имени Склифосовского построят стационарное отделение с вертолетной площадкой. Предполагается, что в здании разместятся приемная экстренного поступления, общие помещения, блоки лучевой диагностики, реанимации и интенсивной терапии, а также диагностическое отделение и операционный блок. Кроме того, около нового отделения оборудуют крытую площадку для машин скорой.