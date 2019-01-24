Здоровее будем: 11 объектов здравоохранения открылось в Москве в 2018 году

В Москве в 2018 году построили 11 объектов здравоохранения площадью более 190 тысяч квадратных метров. Об этом сообщается на портале Стройкомплекса столицы.
В числе новых медучреждений – Федеральный центр цереброваскулярной патологии и инсульта, комплекс зданий и сооружений Московского медико-стоматологического университета; корпус НИИ детской онкологии и гематологии.
"Самые большие объемы ввода пришлись на объекты, финансируемые за счет средств федерального бюджета", – рассказал глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.
Ранее сообщалось, что в прошлом году в Москве было построено и введено в эксплуатацию 8,6 миллиона квадратных метров различной недвижимости, что почти сопоставимо с итогами 2017 года (8,5 миллиона квадратных метров). Около трети от всего ввода пришлось на жилье. При этом, по словам властей, девелоперы помимо жилья, объектов торговли и услуг не снижают темпы строительства социальной инфраструктуры.
Также сообщалось, что в 2018 году в Москве было построено и сдано в эксплуатацию 17 объектов спорта общей площадью более 260 тысяч квадратных метров.
В 2019 году на территории НИИ скорой помощи имени Склифосовского построят стационарное отделение с вертолетной площадкой. Предполагается, что в здании разместятся приемная экстренного поступления, общие помещения, блоки лучевой диагностики, реанимации и интенсивной терапии, а также диагностическое отделение и операционный блок. Кроме того, около нового отделения оборудуют крытую площадку для машин скорой.
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