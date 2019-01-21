Более 8,6 млн квадратных метров недвижимости построено в Москве за год

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Более 8,6 миллиона квадратных метров недвижимости ввели в Москве в 2018 году, сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики столицы.

Около трети от этого числа пришлось на жилье, за счет всех источников финансирования в городе построено 3 миллиона 541,2 тысячи квадратных метров жилья. В 2017 году это были 3 миллиона 419 тысяч квадратных метров жилья.

Доля введенных инвестиционных объектов остается на достаточно высоком уровне, по итогам прошлого года она составила 85 процентов. Глава департамента градостроительной политики Сергей Левкин подчеркнул, что не сбавляются темпы строительства социальной инфраструктуры.

"Благодаря утвержденной мэром Москвы Сергеем Собяниным программе реновации в столице до 2032 года планируется построить новое современное жилье для более миллиона москвичей", – заключил он.

Площадь жилья, которое построят на новых 13 стартовых площадках по программе реновации, составит 170 тысяч квадратных метров. Общий градостроительный потенциал всех 295 площадок достигает 4,5 миллиона квадратных метров.