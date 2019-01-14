Эксперт прокомментировала повышение Сбербанком ставок по ипотеке

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Вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко прокомментировала в беседе с порталом Москва 24 повышение Сбербанком ставок по ипотеке. Она напомнила, что второй по активам российский банк – ВТБ – повысил ставки по ипотеке на 0,6 процентного пункта с 1 января.

По ее словам, такое решение связано с ростом ключевой ставки, которая во второй половине прошлого года дважды повышалась и сейчас составляет 7,75%. Это та величина, которая влияет на рынок кредитования в России, – по такой ставке банки могут занимать деньги у Центробанка, поясняет Радченко.

Она подчеркнула, что ипотечная ставка напрямую зависит от ключевой. Соответственно, когда поднимается ключевая ставка, растет и ипотечная. По ее мнению, ключевая ставка понизится вновь либо когда с России снимут санкции, либо когда ФРС (Федеральная резервная система США. – прим. М24) снизит свои ставки. Пока же никаких предпосылок к тому, что ставки начнут дешеветь, нет, уверена Радченко.

Рост ипотечной ставки негативно отразится на рынке жилья. "Сейчас до 70% сделок, особенно в экономклассе, совершается с помощью кредитования: естественно, что рост процентных ставок по ипотеке не будет способствовать притоку новых клиентов на рынок недвижимости", – отметила собеседница портала Москва 24.

По словам Радченко, ситуация осложняется тем, что правительство внесло поправки к 214 Федеральному закону. Согласно им, банк становится посредником между застройщиком и дольщиком, чьи средства фактически замораживаются на специальном счете на весь срок строительства дома. В этом случае строительная компания получает деньги только после того, как полностью выполнит свои обязательства. "По разным прогнозам, это приведет к удорожанию себестоимости строительства от 3% и выше. Естественно, застройщики захотят переложить эти расходы на покупателей жилья. Поэтому цены могут вырасти", – предупреждает эксперт.

Эксперт рекомендует, если есть решение кредитного комитета, выданное в прошлом году по прежним ставкам, купить квартиру сейчас, поскольку, какая будет ситуация на рынке в будущем, пока неизвестно.

Евгения Маркова