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19 декабря, 15:17

Найдено важное условие долголетия

наука

19 декабря, 15:17

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Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Ученые из Калифорнийского университета в США назвали важное условие долголетия, передает "Дни.ру". Они утверждают, что за это отвечают две X-хромосомы в клетках самок млекопитающих.

Исследователи вывели две группы грызунов: с ХХ– и ХY-хромосомами. В каждой из них были животные с женскими половыми железами и мужскими. Для этого в клетки мышей с двойным набором хромосом ввели ген Sry, который участвует в развитии организма по мужскому типу.

В течение нескольких лет за грызунами наблюдали. Ученые увидели, что мыши с набором XX жили дольше, чем животные с XY-хромосомами. Причем сочетание двойного набора женских хромосом и женских половых желез увеличивает продолжительность жизни.

Мыши с мужскими гонадами и ХХ-хромосомами раньше времени не погибали, но при этом умирали чаще самок.

Ранее ученые из Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний и Фуданьского университета обнаружили связь между смертью и холодом. По мнению специалистов, жизнь может напрямую зависеть от одежды.

Ученые изучили данные из 272 городов в период с 2013 по 2015 годы. В частности, это была смерть от последствий сердечно-сосудистых и респираторных заболеваний, ишемической болезни сердца, инсультов и хронической обструктивной болезни легких.

Из общего числа смертей 14,33% были зафиксированы в условиях неблагоприятных температурных режимов. Исследователи утверждают, что холод влияет на сердечно-сосудистые заболевания больше, чем на респираторные заболевания.

наука

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