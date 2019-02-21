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10:21

Росстат назвал главную причину смерти мужчин в РФ

общество

10:21

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Болезни системы кровообращения чаще всего становятся причиной смерти российских мужчин. Об этом сообщает RT, ссылаясь на статистику Росстата.

От инфаркта миокарда и инсульта в 2017 году умерли 102 тысячи мужчин в возрасте от 16 до 59 лет. В то время как несчастные случаи, ДТП и нападения унесли 86,9 тысячи жизней.

На третьем месте расположилась смертность от новообразований, погубившая 42 тысячи человек.

Более 26 тысяч мужчин скончались от болезней органов пищеварения, а чуть меньше 20 тысяч поразили инфекционные и паразитарные болезни. Заболевания органов дыхания погубили еще 12 тысяч мужчин.

Всего за указанный период в стране умерли 317,5 тысячи мужчин трудоспособного возраста.

Ранее глава Минздрава РФ Вероника Скворцова заявила, что порядка 70% смертей мужчин трудоспособного возраста связаны с употреблением спиртного.

В Госдуме к словам министра прислушались и призвали снижать уровень алкогольной угрозы. А лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров назвал алкоголь еще и причиной жизни.

общество

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