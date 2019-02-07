Названа главная причина смертности российских мужчин

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Министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что порядка 70 процентов смертей мужчин трудоспособного возраста связаны с употреблением спиртного.

"70 процентов – это алкоголь – ассоциированная смертность, причем не только острая... но и накопительная алкогольная смертность – циррозы, язвенная болезнь желудка и все осложнения, панкрионекроз, ранняя гипертоническая болезнь", – сказала Скворцова в эфире "Вести ФМ".

При этом она отметила, что снизилась острая смертность от спиртного из-за изменения рынка алкогольной продукции – стало меньше суррогатов.

Ранее журналист канадской телерадиокомпании CBC Крис Браун выразил мнение, что россияне употребляют около 10 литров алкоголя на человека за год, однако 12 лет назад жители РФ выпивали примерно 15 литров спиртного на человека в год. При этом доля крепкого алкоголя в России снизилась на 31 процент.