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09:17

Канадский журналист оценил успехи РФ в борьбе за трезвость

за рубежом общество

09:17

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Фото: depositphotos/belchonock

Россияне употребляют около 10 литров алкоголя на человека за год, однако 12 лет назад жители РФ выпивали примерно 15 литров спиртного на человека в год. К такому выводу пришел журналист канадской телерадиокомпании CBC Крис Браун, передает РИА Новости.

Как отмечает канадский журналист, на сегодняшний день Россия занимает 14-е место в мировом рейтинге наиболее пьющих стран. Десять лет назад страна занимала четвертое место.

При этом доля крепкого алкоголя в России снизилась на 31 процент.

Правительство РФ с 2005 года предприняло ряд мер, которые были направленны на снижение злоупотребления алкоголем.

В качестве примера Браун приводит запрет на продажу спиртного после 23.00. Также он отметил, что в своем последнем докладе Всемирная организация здравоохранения признала, что эти усилия поспособствовали значительному снижению показателей употребления алкоголя в стране.

Ранее эксперты проекта "Трезвая Россия" составили рейтинг трезвости стран Евросоюза.

При составлении топа эксперты присуждали стране балл трезвости, который складывался из двух показателей: количества потребляемого спирта и смертности от алкоголя. Самыми неблагополучными в рейтинге оказались Эстония, Словения и Люксембург. Наиболее высоко в рейтинге расположились Греция, Италия и Мальта.

за рубежом общество

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