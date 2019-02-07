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21:28

Шнуров в стихах ответил на слова Скворцовой о смертности из-за алкоголя

общество

21:28

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Фото: depositphotos/belchonock

Слова министра здравоохранения Вероники Скворцовой о том, что российские мужчины чаще всего умирают из-за алкоголя, нашли отклик в творчестве лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова. Свои зарифмованные мысли музыкант опубликовал в Instagram.

Артист написал, что трезвенникам нередко "не до любви", а потому большинство людей появились на свет благодаря алкоголю.

"Статистически, попробуйте, замерьте
Подойдя точней к вопросу, строже.
Алкоголь причина нашей смерти,
Но и жизни он причина тоже", – написал Шнуров.

Часть комментаторов одобрили наблюдения певца. А некоторые сочли алкоголизм не подходящей темой для шуток, напомнив, к каким проблемам у детей приводит описанная Шнуровым любовь.

Ранее Скворцова отметила, что в РФ около 70% смертей мужчин трудоспособного возраста связано со спиртным. Этот показатель снижается из-за изменения рынка алкогольных напитков.

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общество

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