В "Трезвой России" отреагировали на данные о мужской смертности из-за спиртного

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что порядка 70 процентов смертей мужчин трудоспособного возраста связаны с употреблением спиртного.
Руководитель проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев согласен с тем, что алкогольная отрасль наносит "урон здоровью и жизни граждан". "Мы теряем трудовую часть населения, потенциал здоровья в молодежном секторе. Это, безусловно, жестко бьет по демографии и долголетию граждан", – сказал собеседник портала Москва 24.
При этом он подчеркнул, что важно не останавливаться на "цифрах". По мнению Хамзаева, "нужна фактура конкретных действий", поскольку "сегодня мы говорим о том, что у нас в стране чудовищный пивной алкоголизм".
Именно поэтому, по словам эксперта, система учета и регулирования алкогольного рынка, в первую очередь, должна быть направлена на защиту здоровья граждан, а не на "интересы маленькой группы финансовых картелей". И первое, что нужно сделать для исправления ситуации – остановить "тотальное заливание регионов пивом", полагает руководитель проекта "Трезвая Россия".
"Пиво сегодня – самый продаваемый алкогольный продукт, который потребляется какими-то фантастически чудовищными объемами", – подчеркивает Хамзаев.
Ранее журналист канадской телерадиокомпании CBC Крис Браун выразил мнение, что россияне употребляют около 10 литров алкоголя на человека за год, однако 12 лет назад жители РФ выпивали примерно 15 литров спиртного на человека в год. При этом доля крепкого алкоголя в России снизилась на 31 процент.
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