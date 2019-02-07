В Госдуме оценили данные о причине смертности российских мужчин

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Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин прокомментировал заявление министра здравоохранения Вероники Скворцовой о том, что 70 процентов смертей российских мужчин трудоспособного возраста связано с употреблением спиртного.

По его словам, в России нужно снижать уровень алкогольной угрозы.

"Конечно, Вероника Игоревна совершенно права: мы сегодня должны не только развивать и совершенствовать здравоохранение, но и продолжать, усиливать нашу политику, направленную на снижение уровня алкогольной угрозы", – сказал Говорин в беседе с RT.

Скворцова заявила, что порядка 70 процентов смертей мужчин трудоспособного возраста связаны со спиртным.

Ранее специалисты Всемирной организации здравоохранения назвали главную причину смертности во всем мире. По данным организации, основной причиной является употребление алкоголя.