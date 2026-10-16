Александр и Сергей стали самыми популярными мужскими именами предпринимателей в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Мужские имена Александр, Сергей и Алексей вошли в число самых распространенных имен среди столичных предпринимателей и руководителей компаний. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

Исследование провели в ГБУ "Малый бизнес Москвы" (МБМ) ко Дню отца, который в 2026 году отмечается 18 октября.

На имя Александр приходится 8,5% от общего числа субъектов малого и среднего предпринимательства. Далее следуют Сергей (7,4%), Алексей (6%), Дмитрий (5,8%) и Андрей (5,5%).

Всего в Москве мужчины составляют 56% индивидуальных предпринимателей – это 272,6 тысячи человек. Кроме того, они возглавляют 68,1% городских компаний, то есть 291,4 тысячи юридических лиц.

Чаще всего представители сильного пола занимаются оптовой и розничной торговлей, а также ремонтом автомобилей и мотоциклов. На втором месте оказалась деятельность в области права, бухгалтерского учета, архитектуры и инженерно-технического проектирования, на третьем – строительство.

Ранее психолог-консультант Ольга Казак оценила тренд на имена древнегреческих богов. По ее словам, дети с необычными именами могут стать объектом школьного буллинга. При этом многое зависит от поддержки семьи и того, насколько родители помогают ребенку справляться с трудностями, подчеркнула эксперт.