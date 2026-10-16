Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 октября, 17:38

Общество

Александр и Сергей стали самыми популярными мужскими именами предпринимателей в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Мужские имена Александр, Сергей и Алексей вошли в число самых распространенных имен среди столичных предпринимателей и руководителей компаний. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

Исследование провели в ГБУ "Малый бизнес Москвы" (МБМ) ко Дню отца, который в 2026 году отмечается 18 октября.

На имя Александр приходится 8,5% от общего числа субъектов малого и среднего предпринимательства. Далее следуют Сергей (7,4%), Алексей (6%), Дмитрий (5,8%) и Андрей (5,5%).

Всего в Москве мужчины составляют 56% индивидуальных предпринимателей – это 272,6 тысячи человек. Кроме того, они возглавляют 68,1% городских компаний, то есть 291,4 тысячи юридических лиц.

Чаще всего представители сильного пола занимаются оптовой и розничной торговлей, а также ремонтом автомобилей и мотоциклов. На втором месте оказалась деятельность в области права, бухгалтерского учета, архитектуры и инженерно-технического проектирования, на третьем – строительство.

Ранее психолог-консультант Ольга Казак оценила тренд на имена древнегреческих богов. По ее словам, дети с необычными именами могут стать объектом школьного буллинга. При этом многое зависит от поддержки семьи и того, насколько родители помогают ребенку справляться с трудностями, подчеркнула эксперт.

Читайте также


обществогород

Зумеров назвали самым несчастным поколением

Только 44% опрошенных зумеров оценили свое благополучие как высокое

Зумеры теряют вкус к жизни не из-за слабости характера, а по строгим законам нейробиологии

Читать
закрыть

В России предложили ввести предоплату в вузах

Мера нужна, чтобы поступающие не заключали договоры сразу с несколькими вузами и не занимали места

Однако эксперты напоминают: привилегией системы образования в РФ остается широкий выбор

Читать
закрыть

Многодетным мужчинам предложили платить 2 миллиона рублей

Задача капитала – это поддержка, прежде всего, ответственного отцовства

Читать
закрыть

Волки запугали российские регионы

В одном из случаев волк погнался за женщиной, которая выгуливала собаку

Читать
закрыть

Как москвичи пожаловались на ночной клуб в высотке в центре города?

Местные жители месяцами не могут спать из-за шума, мусора и посетителей в неадекватном состоянии

Читать
закрыть

Как живут ушедшие "на пенсию" служебные собаки?

Если найти нового владельца для собаки не удается, ее в большинстве случаев направляют в приют

Читать
закрыть

Где правильно хранить заготовки на зиму?

Сушеные овощи, фрукты, грибы и зелень важно защитить от влаги и прямых солнечных лучей

Банки с вареньем, джемами и маринованными овощами можно хранить в кухонном шкафу или кладовой

Читать
закрыть

Неизвестный слил интимное видео москвички в Сеть

Москвичка заявила, что не собирается испытывать стыд

Эксперты уточняют: действия шантажиста подпадают под статью о неприкосновенности частной жизни

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика