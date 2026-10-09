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09 октября, 10:51

Общество

Сервис "Московские имена" заработал на портале mos.ru

Фото: пресс-служба департамента здравоохранения города Москвы

На портале mos.ru начал работу сервис "Московские имена", в котором собраны имена, зарегистрированные в столице с 1926 года. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Жители столицы смогут также узнать о происхождении выбранного имени", – рассказала она.

По словам Раковой, выбор имени для ребенка – чувствительный и эмоционально сложный процесс для родителей. Помочь им город решил совместно с департаментом информационных технологий Москвы, разработав данный ресурс. Всего в сервисе собрано более 600 популярных имен за последние 100 лет.

Он расположен в каталоге услуг для жителей в разделе "Семья и дети", подраздел "Дети". В разделе "Статистика популярности имен" данные можно отфильтровать и посмотреть имена по популярности в разные годы в виде графика или таблицы. На главной странице доступна десятка самых распространенных имен среди мальчиков и девочек за прошлый год или более ранние периоды, а по кнопке "Показать все" открывается список из сотни имен.

Кроме того, сервис показывает, какие имена чаще всего давали в конкретном административном округе с 2019 года и как называют представителей разных знаков зодиака. Подобрать имя новорожденному поможет одноименный раздел сервиса. Там работает поиск по первой букве, фильтры по длине имени и выбор по происхождению.

Для каждого имени предусмотрена информационная карточка о его формах, а для мужских имен также предоставляются сведения об образованных от них отчествах. Кроме того, приводятся интересные факты, в том числе известные личности с конкретными именами, и сведения о характере, присущем его обладателям.

Ранее стало известно, что при выборе имен для новорожденных в столице родители отдают предпочтение необычным вариантам. Среди женских особенно выделяются Славия, Искра и Сора, а в числе мужских – Амур. В текущем году в мегаполисе появились на свет мальчики Цветай, Патрикей, Марс и Максимус.

Анна и Михаил стали самыми популярными именами для новорожденных в Москве

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