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16 октября, 18:15

Город

Системы "Матрешки Москвы" проверили перед зимним сезоном

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Мультимедийную достопримечательность "Матрешка Москвы" подготовили к осенне-зимнему сезону, передает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

По его словам, специалисты проверили готовность более 300 тысяч элементов к работе в холодное время года. Конструкция оснащена оборудованием, которое обеспечивает бесперебойную работу при сложных погодных условиях, в том числе при влажности воздуха 100%.

Вентиляционные установки предотвращают образование конденсата, а влагостойкие материалы, герметичные корпуса и соединения защищают важнейшие элементы от попадания влаги. Кроме того, все 25 километров кабелей надежно изолированы. При похолодании автоматически включается система обогрева, чтобы не образовывался иней, а система воздушного обдува удаляет снег с поверхностей.

За погодой в парке "Зарядье" круглосуточно следит собственная метеостанция "Матрешки Москвы", установленная на крыше. Она фиксирует температуру и относительную влажность воздуха, скорость и направление ветра, а также осадки. Днем станция находится на высоте 11 метров – на уровне статичного цилиндра, а во время вечерних программ поднимается на 22 метра.

Вся информация поступает на диспетчерский пульт. Интеллектуальная система анализирует метеоданные и на их основе дает рекомендации о включении защитного оборудования или предупреждает о возможных неисправностях. Это позволяет специалистам быстро реагировать на изменение погодных условий и обеспечивать бесперебойную работу достопримечательности всю осень и зиму.

Днем посетители парка "Зарядье" могут увидеть актуальную информацию о погоде на экранах. В зависимости от количества осадков транслируется один из вариантов анимированных роликов с участием обитателей Московского зоопарка – панды Катюши и манула Тимофея.

Вечерние показы в "Матрешке Москвы" проходят в любое время года со вторника по воскресенье в 19:00, 20:00 и 21:00, а по субботам – еще и в 22:00. О переходе на зимний режим работы сообщат дополнительно.

Ранее в музее-заповеднике "Царицыно" приступили к подготовке светодинамического фонтана к зимнему сезону. Сложные инженерные коммуникации и декоративные элементы столичных фонтанов перед наступлением холодов защищают специальными конструкциями. Светодинамический фонтан в "Царицыне" ежегодно накрывают воздухоопорным куполом.

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