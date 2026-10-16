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16 октября, 17:54

Происшествия

Один взрослый и шестеро детей пострадали в ДТП с тремя машинами в Уфе

Фото: МАХ/"Управление гражданской защиты г. Уфы"

Один взрослый и шестеро детей пострадали в аварии с тремя автомобилями в Уфе. Об этом министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин сообщил в мессенджере MAX.

ДТП произошло на Монументе Дружбы. По данным управления гражданской защиты города, столкнулись машины BMW, Mercedes и Kia Carnival.

"В результате массовой аварии в больницы города для обследования направлены 6 детей (возраст пострадавших от 2 месяцев до 13 лет). Также госпитализированы двое взрослых участников ДТП и родственник пострадавших, которому стало плохо на месте происшествия", – добавили в ведомстве.

Как уточнил Рахматуллин, лечь в больницу потребовалось 35‑летней женщине и 7‑месячному ребенку. Их состояние оценивается как тяжелое. Министр отметил, что взял лечение под личный контроль.

Ранее два человека погибли после наезда авто в городе Борзя Забайкальского края. По предварительным данным, водитель Toyota Chaser, который не имел водительского удостоверения, сбил 72-летнюю женщину и 2-летнюю девочку. Пенсионерка скончалась на месте от полученных травм, а ребенок умер в больнице.

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