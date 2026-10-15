Подросток погиб после ДТП с деревом в Саратове

Фото: MAX/"МВД 64"

В Саратове 15-летний подросток врезался в дерево. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МВД по региону в MAX.

По данным ведомства, ДТП произошло у дома 56 на Ново-Астраханском шоссе. Водитель 2011 года рождения не справился с управлением автомобиля ВАЗ-2113 и наехал на дерево.

В результате погиб мальчик 2012 года рождения, он скончался на месте. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее грузовик и автобус с детьми столкнулись в подмосковном Пушкине. Встречное столкновение произошло на 5-м километре автодороги Пушкино – Красноармейск. По предварительной информации, в салоне автобуса находились 12 детей. За медицинской помощью никто из них не обращался.