Фото: MAX/"Подмосковная полиция"

Грузовик и автобус с детьми столкнулись в подмосковном Пушкине, передает пресс-служба регионального управления МВД РФ.

Уточняется, что встречное столкновение грузового автомобиля и автобуса произошло на 5-м километре автодороги "Пушкино-Красноармейск". По предварительной информации, в салоне автобуса находились 12 детей. За медицинской помощью никто из них не обращался.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято решение в установленном законом порядке.

Ранее водитель автомобиля ВАЗ-2114 погиб в ДТП на Лопасненском шоссе в ТиНАО. По предварительным данным, авария произошла в районе Вороново. Водитель потерял контроль над управлением и наехал на мачту городского освещения.

