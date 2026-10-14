Шесть россиян пострадали в ДТП с микроавтобусом в Анталье

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ДТП с участием микроавтобуса произошло в турецкой провинции Анталья. В результате пострадали шесть россиян, сообщила газета Akdeniz.

По данным журналистов, водитель транспорта не справился с управлением на шоссе у деревни Юкарыкараман в районе Коркутели, после чего автобус врезался в скалу на обочине трассы. В числе пострадавших также трое граждан Турции.

Пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ) подтвердила информацию о пострадавших россиянах. Там уточнили, что всего в автобусе находились девять пассажиров.

"РСТ запросил информацию у туроператоров и страховых компаний в связи с ДТП в районе Коркутели в Анталье", – указано в сообщении.

В союзе отметили, что все пострадавшие получили легкие травмы и были доставлены в госбольницу Коркутели. В настоящее время РСТ выясняет, были ли среди российских граждан организованные туристы и нужна ли им помощь.

Ранее на трассе Ыспарта – Анталья в турецкой провинции Анталья произошло ДТП. Пассажирский автобус попал в аварию и опрокинулся, часть дороги перекрыли.

В результате пострадали не менее 17 человек из 23 пассажиров. Врачи оказали помощь на месте одному человеку. В генеральном консульстве РФ уточнили, что россиян нет среди пострадавших.