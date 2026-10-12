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12 октября, 12:27

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AHaber: туристический автобус перевернулся в Анталье

Туристический автобус перевернулся в Анталье

Фото: 123RF.com/bllkcbs

Туристический автобус перевернулся на трассе Ыспарта – Анталья в турецкой провинции Анталья, в результате есть пострадавшие. Об этом сообщает телеканал AHaber.

По данным канала, пассажирский автобус попал в аварию и опрокинулся. Подробности происшествия и число пострадавших уточняются.

Кроме того, из-за инцидента частично перекрыто движение на участке трассы.

Ранее ДТП с пассажирским автобусом произошло в турецкой провинции Маниса. В результате столкновения с грузовиком погибли не менее 11 человек, еще 27 пострадали. Подтвержденных сведений о присутствии россиян в автобусе пока нет.

Рейсовый автобус следовал из Бурсы в Измир на побережье Эгейского моря. Водителей автобуса и грузовика уже задержали, сейчас выясняются все обстоятельства аварии.

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