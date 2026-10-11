Gerçek Gündem: в Турции задержали водителей, участвовавших в ДТП с 11 погибшими

11 октября, 16:29Происшествия
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Водителей туристического автобуса и грузовика, которые столкнулись в турецкой провинции Маниса, задержали после ДТП. Об этом сообщает портал Gerçek Gündem.
Сейчас выясняются обстоятельства случившегося.
Авария произошла утром 11 октября на автомагистрали Гебзе – Орхангази – Измир в районе пунктов оплаты проезда Акхисар. Рейсовый автобус следовал из Бурсы в Измир на побережье Эгейского моря. От удара автобус опрокинулся.
В результате не менее 11 человек погибли, еще 27 пострадали. Граждане, которые получили ранения, были доставлены в близлежащие больницы. Министр здравоохранения Турции Кемаль Мемишоглу уточнил, что один из раненых находится в тяжелом состоянии.
Местные власти уточнили, что в автобусе ехали граждане Турции. При этом граждан России среди жертв и пострадавших нет.