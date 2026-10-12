Не менее 17 человек пострадали при опрокидывании автобуса в Анталье

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В турецкой провинции Анталья в результате ДТП с туристическим автобусом пострадали не менее 17 человек. Об этом сообщили РИА Новости местные власти.

Авария произошла на трассе Ыспарта – Анталья. После столкновения автобус перевернулся, часть дороги перекрыли.

По предварительным данным, травмы получили 17 из 23 пассажиров. Медики оказали помощь на месте одному человеку.

Ранее в турецкой провинции Маниса пассажирский автобус, следовавший из Бурсы в Измир, столкнулся с грузовиком на автомагистрали Гебзе – Орхангази – Измир в районе пунктов оплаты проезда Акхисар. После удара автобус опрокинулся.

К месту аварии направили машины скорой помощи, пожарных и полицейских. По данным властей, в результате ДТП погибли не менее 11 человек, еще 27 пострадали.