В генконсульстве сообщили об отсутствии россиян среди пострадавших в ДТП в Анталье

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Россиян нет среди пострадавших в ДТП с автобусом в турецкой Анталье. Об этом РИА Новости сообщили в генеральном консульстве РФ на курорте.

ДТП произошло 12 октября на трассе Ыспарта – Анталья. Пассажирский автобус попал в аварию и опрокинулся, часть дороги перекрыли.

В результате пострадали не менее 17 человек из 23 пассажиров. Врачи оказали помощь на месте одному человеку.

До этого похожий случай произошел в турецкой провинции Маниса. Там пассажирский автобус, следовавший из Бурсы в Измир, столкнулся с грузовиком на автомагистрали Гебзе – Орхангази – Измир в районе пунктов оплаты проезда Акхисар. После удара автобус опрокинулся.

К месту ДТП направили машины скорой помощи, пожарных и полицейских. По данным властей, в результате ДТП погибли не менее 11 человек, еще 27 пострадали.