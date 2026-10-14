Водитель погиб при наезде на мачту освещения в ТиНАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В ТиНАО водитель автомобиля ВАЗ-2114 погиб в ДТП на Лопасненском шоссе, сообщили в Госавтоинспекции Москвы.

По предварительным данным, авария произошла в районе Вороново. Водитель потерял контроль над управлением и наехал на мачту городского освещения.

Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства произошедшего. На месте происшествия также работают сотрудники следственно-оперативной группы.

Ранее в Алтайском крае возбудили уголовное дело после гибели двух 17-летних подростков в ДТП.

Молодой человек, не имея водительских прав, ехал на мотоцикле SYCMCC 250 по дороге из поселка Мирного Зонального района в сторону Бийска. Он выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль. В результате водитель и пассажир мотоцикла погибли.

