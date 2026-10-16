Басков заказал платья участвовавшим в его юбилейном концерте артисткам

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Народный артист России Николай Басков подарил наряды артисткам, которые выходили на сцену его юбилейного концерта. Об этом он рассказал журналистам телеканала МУЗ-ТВ.

По словам исполнителя, для каждой участницы был подготовлен и заказан отдельный образ. Басков отметил, что после его юбилея они оставят эти эксклюзивы себе. На вопрос о том, дорогостоящие ли это изделия, певец ответил с иронией, что он транжир и любит тратить.

"Что жалеть-то? Живем один раз, как говорится", – отметил он.

Народный артист РФ отметил 50-летие 15 октября. На день рождения Баскову подарили маленького той-пуделя по кличке Тиффани. Также исполнитель указывал, что не собирается развеивать слухи вокруг своей жизни. По его мнению, артист должен всегда вызывать интерес.

