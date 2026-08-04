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04 августа, 16:37

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Психолог Казак: необычное имя может привести к буллингу ребенка среди сверстников

Психолог оценила тренд на имена древнегреческих богов для детей

Фото: 123RF.com/mrwed54

Дети, обладающие необычными именами, могут стать объектом школьного буллинга. Об этом заявила News.ru психолог-консультант Ольга Казак.

В Москве набирает популярность тренд на имена в честь древнегреческих богов – Одиссей, Аид, Дионис, Афродита и Гера. По словам эксперта, родители выбирают такие варианты, стремясь подчеркнуть индивидуальность ребенка и сделать его имя запоминающимся.

"Имя – это первое, с чем ребенок входит в социум. А дети порой бывают слишком жестоки. И любое необычное имя может стать поводом для травли. Особенно если оно слишком пафосное или вызывает ассоциации, которые легко перевернуть", – предупредила Казак.

Психолог подчеркнула, что при выборе имени важно учитывать не только желание родителей выделить ребенка, но и возможную реакцию окружающих. При этом, по ее словам, само по себе необычное имя не является проблемой – многое зависит от поддержки семьи и того, насколько родители помогают ребенку справляться с трудностями в процессе взросления.

Ранее сообщалось, что с начала года в Москве родились два мальчика по имени Лионель и 11 девочек по имени Мирра. Пик популярности последнего имени за последние пять лет пришелся на 2021 год, когда оно заняло в рейтинге 153-е место.

218 детей родились в Москве 3 августа

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