2 Лионеля и 11 Мирр родились в Москве с начала 2026 года

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2 мальчика по имени Лионель и 11 девочек по имени Мирра родились с начала 2026 года в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного управления ЗАГС.

В июне российская теннисистка Мирра Андреева выиграла Открытый чемпионат Франции, а в июле прошел чемпионат мира по футболу, где серебряным призером стал аргентинец Лионель Месси.

Уточняется, что 5 из 11 Мирр родились в Москве летом 2026 года. В целом это имя считается редким среди московских новорожденных. В 2025 году его дали 30 девочкам, а пик популярности за последние 5 лет пришелся на 2021 год, когда имя заняло 153-е место в рейтинге.

При этом имя Лионель в 2024 году дали 10 новорожденным, а в 2025-м – 8.

Ранее сообщалось, что порядка 5,5 тысячи россиян носят "заботливые" фамилии – Заботины, Заботкины, Заботновы и другие. При этом 7 россиян носят фамилию Пенсионеровы, 2 имеют фамилию Страховые, а еще один – Социальный. По данным СФР, 14 июля, в один день вместе с Фондом, день рождения отмечают 448 878 граждан РФ. 4 437 россиян оказались ровесниками фонда – они родились 14 июля 2022 года.

