16 октября, 17:37Происшествия
Водитель Ford погиб при наезде на дерево в Подмосковье
Фото: MAX/"Подмосковная полиция"
Водитель Ford погиб при столкновении с деревом в подмосковном Раменском. Об этом сообщила пресс-служба областной полиции в MAX.
По данным ведомства, ДТП произошло в 13:50 на 6-м километре автодороги Устиновка-Аксеново – Электроугли. Предварительно, водитель Ford не справился с управлением, в результате машина съехала в кювет и столкнулась с деревом.
Мужчина скончался на месте. Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Ранее в Кисловодске шестилетняя девочка угнала служебный автомобиль городской эксплуатирующей службы, оставленный с включенным зажиганием, и врезалась в дерево. Сотрудник службы ненадолго покинул машину, чтобы забрать из подсобного помещения инструменты и отправиться на объект по уборке.
В тот момент ребенок сел в автомобиль. После случившегося сотрудник сразу вызвал скорую помощь. Серьезных угроз здоровью девочки нет.
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