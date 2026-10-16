Водитель Ford погиб при наезде на дерево в Подмосковье

Фото: MAX/"Подмосковная полиция"

Водитель Ford погиб при столкновении с деревом в подмосковном Раменском. Об этом сообщила пресс-служба областной полиции в MAX.

По данным ведомства, ДТП произошло в 13:50 на 6-м километре автодороги Устиновка-Аксеново – Электроугли. Предварительно, водитель Ford не справился с управлением, в результате машина съехала в кювет и столкнулась с деревом.

Мужчина скончался на месте. Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее в Кисловодске шестилетняя девочка угнала служебный автомобиль городской эксплуатирующей службы, оставленный с включенным зажиганием, и врезалась в дерево. Сотрудник службы ненадолго покинул машину, чтобы забрать из подсобного помещения инструменты и отправиться на объект по уборке.

В тот момент ребенок сел в автомобиль. После случившегося сотрудник сразу вызвал скорую помощь. Серьезных угроз здоровью девочки нет.