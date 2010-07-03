Хирурги извлекли из пищевода ребенка две монеты

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Столичные хирурги спасли двухгодовалого ребенка, который проглотил две монеты. Операцию провели специалисты из детской городской клинической больницы №9 имени Сперанского.
"У девочки прорезались не все зубы, поэтому родители не сразу связали обильное слюнотечение с более серьезной проблемой и поэтому лишь спустя три дня обратились за помощью к врачам. Рентгенограмма четко показала наличие инородного предмета круглой формы в верхней части пищевода", – цитирует Агентство "Москва" представителя пресс-службы столичного департамента здравоохранения.
Монеты номиналом 1 и 5 рублей слиплись между собой в пищеводе. Предметы удалось извлечь специальным инструментом после эзофагоскопии. Ребенок во время операции находился под анестезией. Медики отмечают, что монеты были извлечены вовремя и никаких осложнений у ребенка нет.
В начале июня специалисты детской городской клинической больницы имени Башляевой спасли жизнь трехлетнего ребенка, который проглотил ключи от почтового ящика.
Хирурги также спасли лицо упавшей со скутера 15-летней девочки. Москвичка не справилась с управлением и врезалась в забор. В результате столкновения девушку доставили в Морозовскую детскую больницу, у нее были диагностированы различные оскольчатые переломы лица, перелом кисти, а также компрессионный перелом позвонков.
Кроме того, московским врачам удалось вылечить полностью парализованного пациента. Он поступил в Московский научно-практический центр медицинской реабилитации после сложной операции на позвоночнике. Мужчина прошел индивидуальный курс лечебной гимнастики.
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