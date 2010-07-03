Девочку с переломанным после ДТП черепом спасли в Ногинске

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Восьмилетняя девочка получила переломы костей свода и основания черепа при ДТП. Пострадавшую оперировали нейрохирурги Ногинской ЦРБ, сообщает подмосковный Минздрав.

Состояние ребенка оценивалось как тяжелое. Проведенное обследование выявило тяжелую черепно-мозговую травму с переломами костей свода и основания черепа, острой эпидуральной гематомой.

Требовалась экстренная сложная операция. Девочке обработали открытый вдавленный перелом лобной кости, провели резекционную трепанацию черепа и удалили острую эпидуральную гематому.

"Сейчас состояние девочки врачи оценивают как стабильное, проводится плановая терапия послеоперационного периода", – сказал министра здравоохранения региона Дмитрий Матвеев.

