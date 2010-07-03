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12:27

Московские хирурги удалили женщине опухоль объемом с трехлитровую банку

общество медицина

12:27

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Хирурги городской клинической больницы № 51 удалили пациентке в малом тазу опухоль объемом с трехлитровую банку. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента здравоохранения.

Отмечается, что в столичную больницу обратилась 38-летняя женщина из другого региона РФ, у нее была диагностирована злокачественная опухоль, которая врастала в копчик и сдавливала другие органы.

"Качество жизни этой больной было резко снижено, она не могла жить без ежедневного приема больших доз слабительных. Местные врачи отказались оперировать пациентку, ссылаясь на то, что они с такой ситуацией не сталкивались в своей практике", – уточнил собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что спустя пять часов бригаде хирургов удалось удалить опухоль. Операция прошла успешно и уже через несколько дней пациентка была выписана.

"Женщина вернулась к полноценной жизни, воспитывает сына, периодически проходит необходимые обследования и очень рада, что опухоль ее больше не тревожит", – заключили в пресс-службе департамента.

Ранее врачи городской клинической больницы (ГКБ) имени Иноземцева столичного департамента здравоохранения успешно удалили пациентке 15-сантиметровый миоматозный узел из шейки матки.

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общество медицина

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