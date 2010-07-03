Московские врачи удалили пациентке гигантскую миому

Врачи городской клинической больницы (ГКБ) имени Иноземцева столичного департамента здравоохранения успешно удалили пациентке 15-сантиметровый миоматозный узел из шейки матки, сохранив репродуктивную функцию. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента здравоохранения столицы.
Как уточняется, 40-летняя женщина поступила в больницу с диагнозом "миома матки с шеечным расположением узла гигантских размеров".
"До настоящего времени женщинам с такой серьезной патологией проводилось только удаление матки, что и было предложено женщине в других стационарах. Врачи ГКБ имени Иноземцева решили провести уникальную операцию и сохранить женщине матку", – говорится в сообщении пресс-службы.
После подготовки сосудистые хирурги и гинекологи успешно удалили миому.
Специалисты разделили опухоль на несколько частей, а сильное кровотечение предотвратили при помощи временной баллонной окклюзии.
"В итоге кровопотеря во время операции составила всего 50 миллилитров, а миоматозный узел размером 15 сантиметров полностью удален", – отметили в пресс-службе. Пациентку выписали из больницы уже через несколько дней.
Ранее сообщалось, что впервые в России женщина родила с трансплантированными легкими. Роды проходили в городской клинической больнице №52 департамента здравоохранения Москвы. Женщина перенесла операцию по трансплантации легких. После этого она пережила тяжелый послеоперационный период, осложнившийся острой почечной недостаточностью.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.