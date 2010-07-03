Московские врачи удалили пациентке гигантскую миому

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Врачи городской клинической больницы (ГКБ) имени Иноземцева столичного департамента здравоохранения успешно удалили пациентке 15-сантиметровый миоматозный узел из шейки матки, сохранив репродуктивную функцию. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента здравоохранения столицы.

Как уточняется, 40-летняя женщина поступила в больницу с диагнозом "миома матки с шеечным расположением узла гигантских размеров".

"До настоящего времени женщинам с такой серьезной патологией проводилось только удаление матки, что и было предложено женщине в других стационарах. Врачи ГКБ имени Иноземцева решили провести уникальную операцию и сохранить женщине матку", – говорится в сообщении пресс-службы.

После подготовки сосудистые хирурги и гинекологи успешно удалили миому.

Специалисты разделили опухоль на несколько частей, а сильное кровотечение предотвратили при помощи временной баллонной окклюзии.

"В итоге кровопотеря во время операции составила всего 50 миллилитров, а миоматозный узел размером 15 сантиметров полностью удален", – отметили в пресс-службе. Пациентку выписали из больницы уже через несколько дней.

Ранее сообщалось, что впервые в России женщина родила с трансплантированными легкими. Роды проходили в городской клинической больнице №52 департамента здравоохранения Москвы. Женщина перенесла операцию по трансплантации легких. После этого она пережила тяжелый послеоперационный период, осложнившийся острой почечной недостаточностью.