Впервые в России родила женщина с трансплантированными легкими

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Впервые в России женщина родила с трансплантированными легкими. Роды проходили в городской клинической больнице №52 департамента здравоохранения Москвы.

Как сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранение Агентству "Москва", Татьяна из Владивостока в 2015 году перенесла операцию по трансплантации легких. После этого женщина пережила тяжелый послеоперационный период, осложнившийся острой почечной недостаточностью. Однако после лечения в столице функцию почек восстановили.

Как отмечается, спустя четыре года женщина забеременела.

На протяжении всей беременности ее консультировали врачи-пульмонологи, кардиологи, специалисты функциональной диагностики и нефрологи.

"Совместными усилиями удалось пролонгировать беременность до доношенного срока – 38 недель, и 30 января на свет появилась долгожданная девочка Катя", – рассказала руководитель роддома при ГКБ №52 Инга Кокая.

Ранее сообщалось, что жительница США родила три пары близнецов за девять минут. Женщина стала мамой для двух девочек и четырех мальчиков. По данным представителей медучреждения, шанс на рождение шестерняшек составляет один к 4,7 миллиарда.