Ученые предупредили беременных о страшной угрозе

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Ученые Ратгерского университета в США пришли к выводу, что серьезную угрозу для развития плода в утробе матери представляет загрязненный воздух. Как отмечается, ситуацию ухудшают сами женщины, пользуясь косметическими средствами, сообщают "Дни.ру".

Исследователи проанализировали влияние аэрозоля диоксида титана на кровеносную систему самок крыс и их плодов. Эксперимент проводился в первом, втором и третьем триместре беременности. Позже результаты сравнили с состоянием здоровья животных, которые дышали чистым воздухом.

Эксперимент показал, что микроскопические частицы, взвешенные в воздухе и вдыхаемые беременными, могут негативно отразиться на развитии сердечно-сосудистой системе плода.

Специалисты рекомендовали беременным женщинам избегать районов с сильным загрязнением воздуха.

Ранее сообщалось, что специалисты Greenpeace и компании-разработчика компьютерных программ AirVisual сравнили чистоту воздуха в 73 странах. Лидером составленного ими рейтинга стала Исландия.

В первую пятерку вошли Финляндия, Эстония, Швеция и Австралия. А в аутсайдерах оказались Бангладеш, Пакистан и Индия. Россия же попала во вторую десятку стран с самым чистым воздухом.