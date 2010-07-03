Greenpeace назвал страны с самым чистым воздухом

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Специалисты Greenpeace и компании-разработчика компьютерных программ AirVisual сравнили чистоту воздуха в 73 странах. Лидером составленного ими рейтинга стала Исландия, передает РИА Новости.

В первую пятерку вошли Финляндия, Эстония, Швеция и Австралия. А в аутсайдерах оказались Бангладеш, Пакистан и Индия. Россия же попала во вторую десятку стран с самым чистым воздухом.

Исследователи оценивали, сколько микрочастиц пыли содержится в воздухе городов разных государств. По словам аналитиков, это один из самых опасных видов загрязнения воздуха, который вызывает аллергии и онкологические заболевания.

Ранее Всемирная организация здравоохранения назвала 10 главных угроз для здоровья. Тревогу у экспертов вызывают загрязнение воздуха, изменение климата, лихорадка Эбола, пандемия гриппа и рост устойчивости бактерий к антибиотикам.