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11:14

ВОЗ назвала 10 главных угроз для здоровья

медицина общество

11:14

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Всемирная организация здравоохранения представила перечень главных угроз для здоровья в 2019 году. В десятку наиболее опасных факторов попали загрязнение воздуха и изменение климата, лихорадка Эбола, пандемия гриппа и рост устойчивости бактерий к антибиотикам. Об этом сообщается на сайте ВОЗ.

На первом месте в списке угроз, по версии ВОЗ, стоит загрязнение воздуха. "Девять из каждых десяти людей ежедневно дышат грязным воздухом", – заявили специалисты. В ВОЗ уточнили, что каждый год из-за плохого качества воздуха преждевременно умирают семь миллионов человек.

На втором месте в перечне – такие неинфекционные заболевания, как диабет, рак и сердечно-сосудистые недуги. Ежегодно жертвами этих болезней становятся 41 миллион человек, а это – 70% от всех смертей.

Кроме того, эксперты предупредили о пандемии гриппа, с которой рано или поздно придется столкнуться человечеству. Когда именно это случится и насколько суровой будет эпидемия пока трудно прогнозировать. По этой причине организация ведет мониторинг циркуляции вируса гриппа в 114 странах.

К главным угрозам для здоровья специалисты также отнесли тяжелые условия жизни, связанные с войнами, засухой, голодом, массовыми миграциями. Они подвергают риску здоровье 1,6 миллиарда человек, то есть более 20% населения планеты. По данным ВОЗ, почти во всех регионах мира есть места, где сочетание негативных факторов делает людей очень уязвимыми.

Ранее ВОЗ призвала снизить потребление соли и сахара в 2019 году. Пища должна быть разнообразной, так как ни одно блюдо не содержит все необходимые питательные вещества и витамины, пояснили специалисты организации.

медицина общество

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