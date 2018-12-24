ВОЗ напомнила о правилах здоровой диеты

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В преддверии Нового года Всемирная организация здравоохранения выпустила рекомендации, связанные с правильным питанием.

В организации отметили, что в разных культурах отличаются вкусовые предпочтения, но все же имеются общие советы, которые помогут вести долгую и здоровую жизнь.

В первую очередь в ВОЗ рекомендуют употреблять разнообразную пищу, поскольку ни одно блюдо не содержит все необходимые питательные вещества и витамины. Необходимо есть пшеницу, кукурузу, рис, картофель, чечевицу, бобы, свежие фрукты и овощи, и продукты животного происхождения – рыбу, мясо, яйца, молоко.

Второй совет ВОЗ – отказ от соленой еды и сахара. Чрезмерное употребление соли является основной причиной сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта. Рекомендованная дневная порция соли в день – 5 граммов (чайная ложка). Пристрастие к сахару портит зубы и ведет к быстрому набору веса. Нужно учитывать, что сахар входит в состав многих продуктов, хотя это не всегда очевидно. Так, в одной бутылке газировки может содержаться до 10 ложек сахара.

Также необходимо исключить из рациона трансжиры, употребление которых повышает риск сердечных заболеваний почти на 30% и приводит к ожирению.

В заключение эксперты ВОЗ призывают отказаться от алкоголя и напоминают, что не существует безопасный дозы спиртного.

Ранее эксперты призвали россиян отказаться от сладкого в новогоднюю ночь и совершить прогулку на свежем воздухе после застолья. Десерт рекомендовано оставить на утро.

