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17 декабря, 09:13

Россиянам рекомендовали в новогоднюю ночь отказаться от сладкого

общество праздники

17 декабря, 09:13

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Фото: depositphotos/monkeybusiness

В новогоднюю ночь лучше отказаться от сладкого, а после застолья совершить прогулку на свежем воздухе, рассказала заведующая консультативно-диагностическим центром "Здоровое и спортивное питание" ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии" кандидат медицинских наук Екатерина Бурляева.

"Лучше всего выйти из-за новогоднего стола и минут 30-40 походить по улице, поиграть в активные игры. Физическая активность обязательно должна быть", – цитирует Бурляеву Агентство "Москва".

По словам диетолога, в качестве горячего блюда следует выбирать мясо или рыбу нежирных сортов. Подойдут кролик, курица, индейка, треска или сибас. На гарнир лучше выбрать овощи, приготовленные без добавления масла – на пару или свежие.

Если планируется употреблять алкоголь, то нельзя забывать, что это высококалорийный продукт, и его нужно ограничивать. Десерт следует оставить на утро.

Ранее Дед Мороз посоветовал не переедать за новогодним столом. Он не рекомендовал злоупотреблять копченостями, салом и другими мясными деликатесами"

Как выяснили эксперты, лидером в рейтинге российских регионов с самым дорогим новогодним столом оказалась Якутия, где в среднем на человека придется 447 рублей.

общество праздники

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