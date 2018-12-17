Россиянам рекомендовали в новогоднюю ночь отказаться от сладкого

В новогоднюю ночь лучше отказаться от сладкого, а после застолья совершить прогулку на свежем воздухе, рассказала заведующая консультативно-диагностическим центром "Здоровое и спортивное питание" ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии" кандидат медицинских наук Екатерина Бурляева.
"Лучше всего выйти из-за новогоднего стола и минут 30-40 походить по улице, поиграть в активные игры. Физическая активность обязательно должна быть", – цитирует Бурляеву Агентство "Москва".
По словам диетолога, в качестве горячего блюда следует выбирать мясо или рыбу нежирных сортов. Подойдут кролик, курица, индейка, треска или сибас. На гарнир лучше выбрать овощи, приготовленные без добавления масла – на пару или свежие.
Если планируется употреблять алкоголь, то нельзя забывать, что это высококалорийный продукт, и его нужно ограничивать. Десерт следует оставить на утро.
Ранее Дед Мороз посоветовал не переедать за новогодним столом. Он не рекомендовал злоупотреблять копченостями, салом и другими мясными деликатесами"
Как выяснили эксперты, лидером в рейтинге российских регионов с самым дорогим новогодним столом оказалась Якутия, где в среднем на человека придется 447 рублей.
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