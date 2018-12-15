Названы регионы с самым дорогим новогодним столом

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Самый дорогой базовый новогодний стол будет у жителей Якутии. Его стоимость в среднем составляет 447 рублей на человека. А вот экономно отпраздновать встречу Нового года удастся в Оренбурге. Там набор базового продуктового набора для одного человека составляет всего 221 рубль.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование специалистов, в столице базовый праздничный новогодний стол обойдется в 354 рубля, а в Петербурге – 313 рублей.
По данным экспертов, в базовый новогодний набор для одного человека входят салат "Оливье" с колбасой и салат "Сельдь под шубой", два бокала шампанского, бутерброд с красной икрой, бутерброд с семгой, сырная и колбасная нарезка, три мандарина и одно яблоко.
Ранее специалисты Росстата сообщили, что по сравнению с 2017 годом набор продуктов для традиционного новогоднего салата в Москве вырос на 4,6 процента. "Индекс оливье" в столице в 2018 году составил 412,39 рубля в 2018 году.
В ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии" заявили, что при составлении новогоднего меню россияне в последние годы стали все чаще отказываться от оливье и заменять его на овощные салаты.
Также по данным специалистов, в 2018 году российская семья, состоящая из трех человек, в среднем потратит на празднование Нового года около 19 тысяч рублей. Продуктовый набор для праздничного стола обойдется в 10 тысяч рублей, однако это не все траты. Празднование Нового года в кафе обойдется минимум в восемь тысяч для двоих, в ресторане – от 10 тысяч на человека.
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