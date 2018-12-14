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"Индекс оливье" в Москве подорожал в 2018 году. По данным Росстата, по сравнению с 2017 годом набор продуктов для традиционного новогоднего салата вырос на 4,6 процента. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной службы государственной статистики.

"В Москве "индекс оливье" показал прирост на 4,61% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 412,39 рубля в 2018 году", – сказали в ведомстве, передает Агентство "Москва".

Специалисты также отметили, что прирост стоимости набора продуктов для салата по России составил 5,18%. В среднем по стране стоимость оливье, состоящего из консервированных огурцов, картофеля, моркови, зеленого горошка, яиц, вареной колбасы, репчатого лука и майонеза, составляет в этом году 313 рублей. В 2017 году стоимость такой корзины составляла 297,58 рублей.

При этом в ведомстве отметили, что этот показатель не является официальным, так как каждый покупатель вправе определить свой состав салата и установить для себя нормы по каждому из ингредиентов.

Ранее в ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии" сообщили, что при составлении новогоднего меню россияне в последние годы стали все чаще отказываться от оливье и заменять его на овощные салаты.

По данным специалистов, в 2018 году российская семья, состоящая из трех человек, в среднем потратит на празднование Нового года около 19 тысяч рублей. Продуктовый набор для праздничного стола обойдется в 10 тысяч рублей, однако это не все траты.

Празднование Нового года в кафе обойдется минимум в восемь тысяч для двоих, в ресторане – от 10 тысяч на человека. Более искушенная публика 31 декабря может выбрать популярные рестораны и клубы в центре Москвы – стоимость билета начинается от 18 тысяч рублей.