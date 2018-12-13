Россияне стали отказываться от оливье в Новый год

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При составлении новогоднего меню россияне в последние годы стали все чаще отказываться от оливье и заменять его на овощные салаты. Об этом сообщила представитель ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии" кандидат медицинских наук Екатерина Бурляева.
"В последнее время все большее количество людей предпочитают отходить от салатов по типу оливье, заправленных майонезом и имеющих в составе мясо, картофель в пользу салатов наподобие греческого, состоящих преимущественно из листьев салата, огурцов, помидоров, сладкого перца", - сказала она, передает Агентство "Москва".
Также Бурляева отметила, что если раньше на новогоднем столе в виде горячего присутствовали различные виды жареного мяса, то сейчас все чаще его заменяют на различные виды рыбы и морепродуктов. При этом, по ее словам, в целом калорийность новогоднего рациона россиян изменилась мало.
Тем, кто хочет снизить калорийность блюд праздничного стола, Бурляева посоветовала делать салаты без заправки либо из приготовленных на пару овощей.
В начале декабря советы по новогоднему столу дала главный внештатный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова. По ее словам, стол должен быть ярким, разноцветным. Специалист пояснила, что благодаря красивой сервировке положительных эмоций от приема пищи становится больше. А они поспособствуют пищеварению, выделению необходимых ферментов и лучшему перевариванию пищи.
Стародубова порекомендовала поставить на новогодний стол яркие и полезные фрукты и овощи: мандарины, апельсины, зеленые яблоки, красные помидоры, разноцветный сладкий перец.
Что стоит есть за новогодним столом, рассказал и главный Дед Мороз страны. Новогодний волшебник посоветовал не переедать на праздниках. Он также призвал россиян не экономить на себе и включить в новогоднее меню больше полезных фруктов, овощных салатов и орехов.
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