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28 октября, 15:15

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Путин: торговле РФ и Африки под силу преодолеть отметку в 50 млрд долларов

Торговле РФ и Африки под силу преодолеть отметку в 50 млрд долларов – Путин

Фото: MAX/"Кремль. Новости"

Товарооборот России и стран Африки способен в ближайшее время преодолеть отметку в 50 миллиардов долларов. Об этом заявил Владимир Путин в ходе своего выступления на пленарной сессии экономического и гуманитарного форума "Россия – Африка".

За последние годы взаимная торговля заметно выросла. По словам президента, в 2025 году товарооборот превысил 27 миллиардов долларов, а в 2022-м – составлял 18 миллиардов.

"Убежден, нам по силам уже в самом ближайшем будущем еще больше нарастить этот показатель", – сказал он, добавив, что его можно увеличить как минимум вдвое.

За девять месяцев текущего года Россия экспортировала в Африку 13 миллионов тонн агропродукции. Российские удобрения и зерно уже получают более 40 африканских государств, при этом страна готова и дальше расширять географию поставок сельхозтоваров, добавил Путин.

Российский лидер подчеркнул, что РФ является одним из наиболее надежных гарантов продовольственной безопасности на Африканском континенте.

Третий саммит "Россия – Африка" проходит в Москве 28–29 октября под председательством Путина и президента Бурунди Эвариста Ндайишимийе. Свое участие в мероприятии подтвердили 48 из 54 африканских стран, 22 из них представлены на уровне глав государств.

Путин ранее заявил, что Россия считает Африку континентом будущего. По его словам, молодое поколение стремится к образованию и повышению уровня жизни, что рано или поздно приведет к системным изменениям на Африканском континенте.

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